Вашингтон, , 16:46 — REGNUM В США при принятии решений мечутся между поддержкой Украины и нежеланием прямого столкновения. Об этом пишет The New York Times.

Джо Байден

Как отмечает издание, президенту США Джо Байдену приходится принимать «мучительные» решения по Украине так, чтобы не разозлить Россию. Эти действия привели к путанице и разногласиям в правительстве.

Так, США согласились поставлять легкие противотанковые вооружения для ВСУ, но отказались от отправки истребителей. По данным СМИ, это решение связано с тем, что «чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джо Байден пока не планирует посетить Украину с визитом. Об этом сообщил постоянный представитель США в ООН.

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