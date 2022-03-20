Ярославль, 20 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Ярославле произошло обрушение потолка в нежилом доме, очевидцы говорят о пострадавших. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, работающий на месте событий.

Место происшествия

По предварительной информации обрушился потолок в доме №21 по улице Андропова. Происшествие случилось около 15.30 часов.

«Мы работали в этом здании, было 43 человека в общем. Стал падать потолок со второго этажа на первый поочередно, хорошо, что сразу весь не упал. Некоторые люди выбежали, 18 человек осталось. Несколько человек погибли, многие ранены. Наш брат тоже там пострадал. Я сам не помню, как выбежал, я сам в шоке сейчас», — рассказал один из строителей, работавших внутри дома в момент обрушения.

Проверку по факту обрушения начала прокуратура Ярославской области.

«Скорые» на месте обрушения

«На место происшествия незамедлительно выехали прокурор города Александр Чеховской и прокурор Кировского района г. Ярославля Николай Моисеев. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о строительной безопасности, а также о безопасности жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Ситуация поставлена на контроль и.о. прокурора Ярославской области Дмитрием Чумаком.