Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН, заявила, что Джо Байден пока не планирует посетить Украину с визитом. Об этом 20 марта пишут РИА Новости.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Изменит ли 46-й президент США своё решение в ближайшее время — пока неизвестно.

Ранее Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в боязни ядерного потенциала России. Трамп заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, будь он действующим президентом США.

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