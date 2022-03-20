Лестер, Великобритания, , 16:32 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Лестер» vs «Ливерпуль» — 3:1 Instagram/lcfc

На матч назначена бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Уэйд Смит.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Тимоти Кастань, Харви Барнс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Келечи Ихеаначо.

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри, Итан Пиннок, Понтус Янссон, Кристфоер Айер, Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Йоан Висса, Брайан Мбеумо, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни.

На данный момент «Лестер Сити», одержав девять побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 33 очка, занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с тридцатью очками идет тремя позициями ниже.