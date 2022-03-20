Братислава, 20 марта 2022, 16:30 — REGNUM В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развёртывания системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом 20 марта сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в Facebook (сайт, запрещённый на территории РФ).

ПВО
ПВО
Mil.ru

«С радостью могу подтвердить, что первые подразделения, отвечающие за развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, постепенно выходят на территорию Словацкой Республики. Процесс продолжится в ближайшие дни», — пишет Надь. По его словам, комплекс будет временно размещён на территории авиабазы «Слиач» в центральной части республики.

Ярослав Надь также отметил, что зенитные ракетные системы (ЗРС) Patriot, не станут заменой советской С-300 — они станут дополнительным элементом в обороне воздушного пространства Словакии. При этом российские ЗРС планируют со временем заменить в связи с её возрастом, техническим состоянием и «зависимостью» от РФ.

Ранее страны НАТО рассматривали возможность передачи Украине комплекса С-300, расположенного в Словакии. Руководство страны требовало от НАТО гарантий, что ей взамен предоставят вооружение.

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