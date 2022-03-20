Братислава, 20 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развёртывания системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом 20 марта сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в Facebook (сайт, запрещённый на территории РФ).

Mil.ru ПВО

«С радостью могу подтвердить, что первые подразделения, отвечающие за развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, постепенно выходят на территорию Словацкой Республики. Процесс продолжится в ближайшие дни», — пишет Надь. По его словам, комплекс будет временно размещён на территории авиабазы «Слиач» в центральной части республики.

Ярослав Надь также отметил, что зенитные ракетные системы (ЗРС) Patriot, не станут заменой советской С-300 — они станут дополнительным элементом в обороне воздушного пространства Словакии. При этом российские ЗРС планируют со временем заменить в связи с её возрастом, техническим состоянием и «зависимостью» от РФ.

Ранее страны НАТО рассматривали возможность передачи Украине комплекса С-300, расположенного в Словакии. Руководство страны требовало от НАТО гарантий, что ей взамен предоставят вооружение.