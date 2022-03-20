Донецк, , 16:25 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти за шесть часов (с 09:27 до 15:03). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, украинские силовики открывали стрельбу в направлении населенных пунктов Луганское, Зайцево (южное), Лозовое, Михайловка, Горловка и Донецк.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм (Харьковская область).