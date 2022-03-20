Сочи, Краснодарский край, 20 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, в Сочи на стадионе «Фишт», футбольный клуб «Сочи» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Arne Müseler Стадион «Фишт» в Сочи

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Сослан Джанаев, Ваня Дркушич, Родригао, Игорь Юрганов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Викториен Ангбан, Кирилл Заика, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Матео Кассьерра.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенов, Юрий Горшков, Глен Бейл, Матео Барач, Денис Якуба, Роман Ежов, Антон Зиньковский, Фернандо Костанца, Владислав Сарвели, Максим Глушенков.

На данный момент футбольный клуб «Сочи», одержав двенадцать побед и набрав 38 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 29-ю очками располагается на восьмой позиции.