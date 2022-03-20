Бейрут, 20 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В ливанской столице Бейруте у главного здания ООН состоялась акция в поддержку специальной военной операции России на Украине.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Митингующие заявили о планах передать письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом принять меры в связи с активностью нацистских формирований, которые терроризируют население Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.