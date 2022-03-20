Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 20 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На Ямале гражданин Азербайджана осуждён за двоежёнство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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В ходе судебного разбирательства установлено, что 31-летний гражданин Азербайджана заключил брак с жительницей ямальского города Лабытнанги, предоставив подложный документ о семейном положении. Иностранец с 2013 года года состоит в брачных отношениях с гражданкой Азербайджана. Его брак с жительницей Ямала признан недействительным.

Мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») к 300 часам обязательных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года прокуратура выявили 14 случаев заключения фиктивных браков между жителями Воронежа и гражданами Вьетнама.