Эр-Рияд, 20 марта 2022, 16:09 — REGNUM В результате атаки йеменских хуситов уровень производства на нефтеперерабатывающем заводе в городе Янбу в Саудовской Аравии снизился. Об этом 20 марта сообщает саудовское госагентство SPA.
Отмечается, что атаки были совершены утром 20 марта. Хуситы отправили беспилотники на объекты компании Yasref.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб ополчения йеменских повстанцев-хуситов раскрыл детали военной операции, направленной на уничтожение нефтеперерабатывающей промышленности Саудовской Аравии.
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