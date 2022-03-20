Эр-Рияд, 20 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В результате атаки йеменских хуситов уровень производства на нефтеперерабатывающем заводе в городе Янбу в Саудовской Аравии снизился. Об этом 20 марта сообщает саудовское госагентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Отмечается, что атаки были совершены утром 20 марта. Хуситы отправили беспилотники на объекты компании Yasref.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб ополчения йеменских повстанцев-хуситов раскрыл детали военной операции, направленной на уничтожение нефтеперерабатывающей промышленности Саудовской Аравии.

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