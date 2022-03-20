Берлин, , 16:08 — REGNUM Министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с эмиром Катара, подразумевающем возможность поставок СПГ в Германию. Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на слова политика.

В ходе переговоров была достигнута договорённость о «долгосрочном энергетическом партнёрстве». Известно, что далее планируется заключить соглашение о поставках СПГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роберт Хабек назвал опасным прекращение поставок газа из РФ. По его словам, ФРГ может «не хватить газа для отопления домов и для промышленности».

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