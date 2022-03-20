Уфа, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграла вничью с «Краснодаром». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

ФК «Краснодар» Fckrasnodar.ru

Первый мяч под занавес первого тайма забил 33-летний нападающий сборной России Алексей Ионов после передачи Никиты Кривцова. На 84-й минуте Гамид Агаларов восстановил равновесие в счете ударом с пенальти — 1:1.

Желтые карточки получили Эрвинг Джо Ботака-Иобома, Дилан Ортис, Руслан Фищенко, Александр Черников и Егор Сорокин. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым.

Статистика матча («Уфа"/ «Краснодар»)

Удары 16/11

Удары в створ 5/4

Владение 32%/68%

Угловые 9/3

Нарушения 10/13

Стартовые составы команд:

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Ботака-Иобома (Касинтура, 61'), Йокич, Фищенко (Емельянов, 77'), Родригеш (Иванов, 70'), Мрзляк (Урунов, 60'), Ортис, Кротов, Агаларов.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Мартынович, Чернов, Петров, Газинский (Манелов, 76'), Черников, Кривцов, Ионов, Сперцян, Ильин.