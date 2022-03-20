Гамид Агаларов помог «Уфе» избежать поражения в матче с «Краснодаром»
Уфа, 20 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграла вничью с «Краснодаром». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч под занавес первого тайма забил 33-летний нападающий сборной России Алексей Ионов после передачи Никиты Кривцова. На 84-й минуте Гамид Агаларов восстановил равновесие в счете ударом с пенальти — 1:1.
Желтые карточки получили Эрвинг Джо Ботака-Иобома, Дилан Ортис, Руслан Фищенко, Александр Черников и Егор Сорокин. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым.
Статистика матча («Уфа"/ «Краснодар»)
Удары 16/11
Удары в створ 5/4
Владение 32%/68%
Угловые 9/3
Нарушения 10/13
Стартовые составы команд:
«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Ботака-Иобома (Касинтура, 61'), Йокич, Фищенко (Емельянов, 77'), Родригеш (Иванов, 70'), Мрзляк (Урунов, 60'), Ортис, Кротов, Агаларов.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Мартынович, Чернов, Петров, Газинский (Манелов, 76'), Черников, Кривцов, Ионов, Сперцян, Ильин.