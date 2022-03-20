Хэбэй, Китай, 20 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Легковой автомобиль сбил несколько мотоциклистов и велосипедистов в городе Ханьдань в провинции Хэбэй (КНР). Об этом 20 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Tysto Авария

По данным СМИ, в результате аварии по меньшей мере пострадали 14 человек. Водителя автомобиля, выехавшего на полосу, отведенную для немоторизированных транспортных средств, уже арестовали. Мотивы его действий устанавливаются.

Добавим, что все пострадавшие госпитализированы. Их состояние не уточняется.