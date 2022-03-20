Москва, 20 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано более 60 авиарейсов. Об этом 20 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) ThePixelman Самолет

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще 20 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще 16 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан восемь рейсов, еще девять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в последние дни марта и начале апреля в Москве ожидается волна полярного холода, поэтому жителям столицы не рекомендуется спешить со сменой зимних шин на летние.