Токио, 20 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Организаторы Всемирной выставки (Expo) в Осаке планируют запустить несколько маршрутов аэротакси ко старту мероприятия в 2025 году. Об этом пишет газета Nikkei.

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Планируется, что маршруты аэротакси свяжут искусственный остров Юмешиму, где будут расположены основные павильоны выставки, с другими местами в Осаке, Кобе и Киото. В случае успеха проекта это станет первой в Японии сетью аэротаксти.

В настоящее время проект плана запуска аэротакси согласовывается организаторами выставки с министерством экономики, торговли и промышленности Японии, а также с представителями частного сектора. Ожидается, что производители аэромобилей и другие подрядчики по этому проекту будут определены в 2022 финансовом году.

Проекты летающих автомобилей разрабатываются в Китае, США, Японии и некоторых других странах мира. Одной из сложностей, с которыми сталкиваются разработчики аэромобилей, являются законы об использовании воздушного транспорта. В настоящее время в большинстве стран аэромобили рассматриваются как средства малой авиации, поэтому их нельзя использовать в населённых пунктах.