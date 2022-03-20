Москва, 20 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. 20 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал крупную победу над казанским «Рубином» со счетом 6:1.

ФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Юсуф Языджи (5' Иван Обляков, 67', 86' пенальти), Жан-Филипп Гбамен (11' Хесус Медина), Хесус Медина (24' Жан-Филипп Гбамен) и Хорхе Карраскаль (26'). Единственный мяч гостей на 38-й минуте встречи забил арендованный из ЦСКА Константин Кучаев после передачи Хвичи Кварацхелии.

Две красные карточки получили Александр Ломовицкий (44') и Силвие Бегич (85'). На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Егор Болховитин.

Статистика матча (ЦСКА/ «Рубин»)

Удары 21/5

Удары в створ 9/2

Владение 69%/31%

Угловые 8/3

Нарушения 8/9

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников (Магнуссон, 46'), Гбамен, Обляков, Медина, Зайнутдинов (Яковлев, 65'), Карраскаль (Эджуке, 80').

«Рубин»: Дюпин, Талби, Бегич, Зотов, Самошников, Ломовицкий, Бакаев (Фаттахов, 71'), Мусаев, Кварацхелия (Тесленко, 87'), Кучаев (Апшацев, 86'), Онугха (Кузнецов, 79').

ЦСКА, одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 42 очка, укрепился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 25-ю очками остался на десятой позиции.