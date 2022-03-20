Москва, 20 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В последние дни марта и начале апреля в Москве ожидается волна полярного холода, поэтому жителям столицы не рекомендуется спешить со сменой зимних шин на летние. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Шиномонтаж

Тишковец сообщил, что в конце марта в Москве установится температура около +5 °C. При такой температуре водители начинают менять летние шины на зимние, однако синоптик советует не спешить с этой операцией.

«В дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололёдными явлениями», — объяснил синоптик.

Он добавил, что холодная погода продлится не более одной недели. После этого автолюбителям можно будет планировать смену шин, не боясь повышенного риска дорожно-транспортных происшествий.