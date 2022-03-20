Амстердам, , 15:46 — REGNUM 29-летний фланговый защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико намерен покинуть амстердамский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 20 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

Николас Тальяфико Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в прошедшее январское трансферное окно руководство «Аякса» в последний момент отменило переговоры о трансфере Тальяфико в «Барселону». Текущее соглашение аргентинского футболиста с нидерландским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Николас Тальяфико принял участие в 22-х матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Аякс» Тальяфико выступает с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.