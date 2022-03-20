Луганск, 20 марта 2022, 15:45 — REGNUM ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР. Об этом 20 марта сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Отмечается, что по населенному пункту выпущено 6 снарядов калибра 122 мм.
Ранее сообщалось, что вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой силами ЛНР, обнаружено захоронение опасных химвеществ, организованное властями Киева.
Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Украина готовилась применить химическое оружие