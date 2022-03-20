ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм
Луганск, 20 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР. Об этом 20 марта сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
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Отмечается, что по населенному пункту выпущено 6 снарядов калибра 122 мм.
Ранее сообщалось, что вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой силами ЛНР, обнаружено захоронение опасных химвеществ, организованное властями Киева.