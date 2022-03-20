Севастополь, 20 марта 2022, 15:42 — REGNUM Чернореченское водохранилище, обеспечивающее водой Севастополь, заполнено фактически полностью. Об этом сообщил департамент городского хозяйства Севастополя.

Чернореченское водохранилище. Крым
Чернореченское водохранилище. Крым
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«Состояние водохранилища гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — приводит данные департамента издание «Город 24».

Как уточняется, в Чернореченском водохранилище накоплено 60,857 тыс. кубометров воды при максимальном объеме 64,2 млн кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма заявили о наполненности водохранилищ на 90%. Открытие же Северо-Крымского канала исключает возможность водного дефицита на полуострове.