Севастополь, 20 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Чернореченское водохранилище, обеспечивающее водой Севастополь, заполнено фактически полностью. Об этом сообщил департамент городского хозяйства Севастополя.

17Rising17 Чернореченское водохранилище. Крым

«Состояние водохранилища гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — приводит данные департамента издание «Город 24».

Как уточняется, в Чернореченском водохранилище накоплено 60,857 тыс. кубометров воды при максимальном объеме 64,2 млн кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма заявили о наполненности водохранилищ на 90%. Открытие же Северо-Крымского канала исключает возможность водного дефицита на полуострове.