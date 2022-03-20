Смоленск, 20 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Стая бродячих собак напала на ребёнка в Смоленске, об этом сообщили 21 марта местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Стая собак возле домов 1 по улице Городнянского и 70 по улице Лавочкина бросается на людей. Сегодня кинулись на мальчика. Всем наплевать! Они же без признаков бешенства», — приводит ГТРК Смоленск сообщение в соцсетях.

Это уже второй случай нападения собак на людей в этом районе — зимой, также у дома №70, пострадала девушка, гулявшая с ребёнком.