Тверь, , 15:23 — REGNUM Графическое описание месторасположения границ шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения утверждено в Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 марта. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области утвердили границы шести природных территорий Пресс-служба правительства Тверской области

Всего на заседании утвердили границы государственных природных заказников общей площадью более 2,6 тыс. га, расположенных в Вышневолоцком, Сандовском и Спировском округах, а также в Торопецком и Фировском районах.

На данных территориях запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению.