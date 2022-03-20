В Тверской области утвердили границы шести природных территорий

Тверь, 20 марта 2022, 15:23 — REGNUM Графическое описание месторасположения границ шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения утверждено в Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 марта. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Всего на заседании утвердили границы государственных природных заказников общей площадью более 2,6 тыс. га, расположенных в Вышневолоцком, Сандовском и Спировском округах, а также в Торопецком и Фировском районах.
На данных территориях запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению.