Тверь, 20 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Графическое описание месторасположения границ шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения утверждено в Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 марта. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области утвердили границы шести природных территорий

Всего на заседании утвердили границы государственных природных заказников общей площадью более 2,6 тыс. га, расположенных в Вышневолоцком, Сандовском и Спировском округах, а также в Торопецком и Фировском районах.

На данных территориях запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению.