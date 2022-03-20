Москва, 20 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепёк» для подавления укреплённых позиций украинских националистов представила Народная милиция ДНР. Видео опубликовано 20 марта в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Vitaly V. Kuzmin Стрельбы тяжелой огнеметной роты ТОС-1А «Солнцепёк»

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В Народной милиции ДНР отметили, что использование тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» проводится при поддержке ВС РФ. В опубликованном видео военные заряжают огнеметные системы, после чего проводят залпы по позициям украинских националистов.

Разработка ТОС-1А «Солнцепёк» была завершена в 2001 году. В состав системы входят боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-1 и реактивные снаряды НУРС МО.1.01.04. Системы этого типа предназначены для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом.