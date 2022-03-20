Москва, 20 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. 23-летний российский центральный полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков, получивший желтую карточку в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с казанским «Рубином», пропустит следующую игру чемпионата России с «Уралом».

ФК ЦСКА

Эта желтая карточка стала для Ивана Облякова четвертой в текущем сезоне РПЛ. На счету Облякова одна результативная карточка в 23-х матчах за «красно-синих» во всех турнирах.

Иван Обляков выступает за ЦСКА с 31 августа 2018 года после перехода из «Уфы» за 4 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Облякова в 6,5 миллиона евро. Соглашение полузащитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года.