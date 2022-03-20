Калининград, , 15:06 — REGNUM Уникальный янтарный самоцвет весом 2 кг 670 г. доставлен в Музей Мирового океана Министерства культуры России. 20 марта об этом сообщает пресс-служба музея.

Судно «Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Самородок был добыт в карьере АО «Калининградский янтарный комбинат». Образец имеет небольшой разлом в центре и может храниться только в воде, что не позволит сделать его произведением искусства.

«Для нас эта находка — настоящая удача, подарок судьбы. Мы услышали о самородке и решили: необычный янтарь должен находиться в экспозиции Музея Мирового океана», — сообщила генеральный директор музея Светлана Сивкова.

Уникальный самоцвет будет размещён в главном зале «Большой океан» нового корпуса музея «Планеты Океан». В музее уже хранятся уникальные образцы янтаря из разных стран мира.

Администрация музея объявила конкурс на лучшее имя для самородка. Голосование проводится на странице музея в социальной сети «Вконтакте».

Расположенный в Калининграде Музей Мирового океана является первым в России маринистическим музеем. В павильонах музея размещены экспозиции посвящённые судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана. Также в состав организации входят музейные суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев».