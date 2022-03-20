Таллин, , 15:04 — REGNUM С канцелярии посольства РФ в городе Тарту (Эстония) сорвали государственный флаг.

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«Это надругательство над госсимволом РФ явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и … подхваченной в Эстонии», — отмечается в сообщении посольства РФ в Эстонии.

Дипмиссия указала на пренебрежительное отношениевластей Эстонии к своим обязательствам по Венской конвенции о дипотношениях.