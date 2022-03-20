Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Донские огнеборцы тушат ландшафтный пожар, вспыхнувший 20 марта между Ростовом-на-Дону и Батайском. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Возгорание камыша 30.mchs.gov.ru

Сухая растительность и камыш загорелись за железнодорожным полотном. К тушению огня привлечено 24 человека и шесть единиц техники.

В этот же день на улице Прибрежной в Волгодонске огнеборцы потушили природный пожар на площади 600 кв. метров. На месте происшествия работали 17 человек и две единицы техники.