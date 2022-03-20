Ханты-Мансийск, , 15:01 — REGNUM В Ханты-Мансийске на Зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» завершились соревнования по кёрлингу между двумя российскими командами. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграмегаСпорта».

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Со счётом 10:3 команда Россия-1 обыграла 20 марта команду Россия-2.

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В составе России-1 под руководством заслуженного тренера России Антона Батугина играли Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Виталий Данилов, Дарья Щукина и Ольга Беляк — члены национальной сборной на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине.

Команда Россия-2 под началом тренера Сергея Шамова была представлена Андреем Смирновым, Анной Карпушиной, Максимом Красновым и Алексеем Голивко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта проходит последний день состязаний на Зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт». В Играх принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

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