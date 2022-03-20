Вильнюс, , 14:51 — REGNUM Власти Литвы не будут платить компенсации своему бизнесу, если его национализируют в РФ, рассказала Аушрине Армонайте — министр экономики и инноваций Литвы.

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«Если выбираешь заниматься бизнесом там, в России, ты (понимаешь), что однажды твое имущество национализируют. … Литовские налогоплательщики не должны за это платить», — передает ее слова РИА Новости.

По данным местных СМИ, власти Литвы призывают своих бизнесменов ограничить деятельность в РФ.