Москва, , 14:39 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм (Харьковская область), сообщили 20 марта в пресс-службе ведомства.

Росгвардия Алексей Колчин ИА REGNUM

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Военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов спецназначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного нацформированиями, и овладели плацдармом.

В течение суток они отражали непрерывные контратаки подразделений ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями ВС Минобороны РФ.

Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, блокировали бандгруппы, нанесли урон живой силе и технике противника.

В ходе боя они взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ, также захватили важные документы.