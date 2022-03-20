Москва, 20 марта 2022, 14:39 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм (Харьковская область), сообщили 20 марта в пресс-службе ведомства.
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Военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов спецназначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного нацформированиями, и овладели плацдармом.
В течение суток они отражали непрерывные контратаки подразделений ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями ВС Минобороны РФ.
Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, блокировали бандгруппы, нанесли урон живой силе и технике противника.
В ходе боя они взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ, также захватили важные документы.