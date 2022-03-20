Лондон, , 14:38 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, скауты туринского «Ювентуса» и миланского «Интера» просматривают 22-летнего центрального полузащитника лондонского «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера, выступающего в текущем сезоне за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

В текущем сезоне Конор Галлахер принял участие в 25-ти матчах за «орлят» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.

Текущее соглашение Галлахера с «Челси» рассчитано до 30 июня 2025 года. На данный момент трансферная стоимость английского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.