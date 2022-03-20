Братислава, , 14:34 — REGNUM Подразделения НАТО прибыли в Словакию для развёртывания американской системы противовоздушной обороны Patriot. 20 марта об этом сообщает словацкое издание «Господарски новины» со ссылкой на заявление министра обороны страны Ярослава Надя.

Система Patriot

Зенитный ракетный комплекс Patriot будет размещён в центральной части Словакии на военно-воздушной базе «Слиач». Министр обороны Словакии подчеркнул, что эта система станет ещё одним элементом противовоздушной обороны страны, но не заменой стоящего на вооружении советского комплекса С-300.

Ранее страны НАТО обсуждали возможность передачи Украине расположенного в Словакии комплекса С-300. В Словакии требовали гарантий, что страны НАТО предоставят ей вооружение взамен советского комплекса.

Словакия является членом НАТО с 2004 года. Она остаётся одной из немногих стран альянса, на вооружении которых стоят советские зенитно-ракетные комплексы.

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