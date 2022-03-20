Москва, , 14:30 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химзавода в Сумской области и школы в Николаевской области.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Бастрыкин дал указание ГСУ СК РФ расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей. Кроме того, … дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химзавода в Сумской области и школы в Николаевской области», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 19 марта ВСУ отрыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном