Москва, 20 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химзавода в Сумской области и школы в Николаевской области.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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"Бастрыкин дал указание ГСУ СК РФ расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей. Кроме того, … дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химзавода в Сумской области и школы в Николаевской области», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 19 марта ВСУ отрыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном.