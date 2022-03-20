20 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 21:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Канцлер Германии Шольц находится в Анкаре, и повестка дня — Украина

Как передает газета Cumhuriyet, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Турцию, где его встретили с официальной церемонией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Шольц провели совместную пресс-конференцию после встреч тет-а-тет и между делегациями. Выступая на ней, Эрдоган рассказал, что объем двусторонней торговли с Германией, который составлял около 38 миллиардов долларов в 2020 году, превысил 41 миллиард долларов в 2021 году. «Мы полны решимости увеличить эту цифру до 50 миллиардов долларов», — заявил он.

«Я вижу, что вы задаетесь вопросом с точки зрения приобретенного нами у России вооружения. Было бы преждевременно говорить об этом сейчас. Нужно посмотреть на то, что покажет будущее и каковы будут условия. Мы обязаны поддерживать нашу дружбу с Зеленским и Путиным. Что касается санкций, мы сделали то, что было необходимо в рамках ООН. Мы продолжали поддерживать Украину, несмотря на Россию, чего не сделали другие страны НАТО. Мы сейчас отправили 50 грузовиков на Украину и продолжаем это делать», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях.

Реджеп Тайип Эрдоган и Олаф Шольц на совместной пресс-конференции Президентство Турецкой Республики

В свою очередь канцлер Германии, комментируя ситуацию на Украине, обратился к президенту России Владимиру Путину. «Мы говорим, остановитесь сейчас. Орудия должны прекратить огонь как можно скорее», — сказал он. Кроме того, Шольц отметил, что закрытие проливов для сторон военного конфликта, особенно в соответствии с Конвенцией Монтрё, является важным вкладом в недопущение эскалации кризиса. «За это мы должны выразить благодарность», — добавил канцлер Германии.

Это повергнет Турцию в кризис!

Интернет-издание TR724 раскрыло незамеченную деталь на видео с беспилотниками Bayraktar, которым поделился начальник Генштаба Украины Валерий Залужный. На видео из разговоров понятно, что турецкие операторы работают на наземной станции, где ведется управление боевыми беспилотниками. Однако присутствие турецкого персонала на наземных военных станциях Украины, похоже, доставляет Анкаре головную боль.

Лавров и Чавушоглу встретились в Москве

В статье, опубликованной в газете BirGün, говорится о встрече в Москве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с его российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу Украины. После встречи они сделали совместное заявление. «Цель нашей операции — разоружение Украины и очищение ее от фашистской идеологии. Анкара придерживается прагматичной и взвешенной позиции. Она не участвовала в введенных санкциях против России», — сказал Лавров.

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров на совместной пресс-конференции Министерство иностранных дел Российской Федерации

Он отметил, что они с Чавушоглу договорились о частых встречах представителей Турции и России. «Совсем недавно, 10 марта, у нас была встреча в Анталии. Сегодняшние переговоры подтвердили, что нам нужно встречаться часто и регулярно сверять часы по ключевым вопросам нашей двусторонней повестки дня, но прежде всего по международной ситуации, которая претерпевает глубинные изменения», — сказал он, добавив, что «цель операции России — разоружить Украину и очистить ее от фашистской идеологии».

Чавушоглу в свою очередь подчеркнул, что позиция Турции открыта и известна: «Это кровопролитие должно прекратиться сейчас. Мы внесли свой вклад в снижение напряженности. Несмотря на сложные условия в регионе, мы не потеряли веру в дипломатию. Мы поддерживаем переговоры в Белоруссии и надеемся, что это принесет положительные результаты».

«Боевики, поддерживаемые Россией и Турцией, едут на Украину»

Как сообщает SHaber, более 40 тысяч сирийцев зарегистрировались для того, чтобы сражаться на стороне России на Украине. Ранее говорилось, что поддерживаемые Турцией боевики получали предложения воевать на противоположной стороне. В заявлении Кремля, сделанном на прошлой неделе, говорилось, что добровольцы, готовые воевать на стороне России на Украине, будут приветствоваться. По информации, предоставленной Сирийским наблюдательным пунктом за правами человека, добровольцы обращаются в офис, открытый российскими властями при координации сирийской армии и союзных ополченцев в регионе под контролем администрации Дамаска.

Новые переговоры Эрдогана и Зеленского

Как пишет газета Dünya, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел беседу по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно заявлению управления коммуникаций, в ходе переговоров обсуждались «последние события в украинско-российской напряженности». Сообщается, что Эрдоган указал на важность эффективной работы гуманитарных коридоров. Он также заявил, что продолжит свои усилия по созданию условий для переговоров между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора Эрдоган отметил, что Анкара прилагает интенсивные усилия в области дипломатии для установления мира между Россией и Украиной, что она нацелена на быстрое достижение постоянного прекращения огня, а продолжение конфликта никому не выгодно.

Россия будет использовать Турцию для обхода санкций?

Aktif Haber со ссылкой на комментарий известного экономиста Тимоти Эша задается вопросом, будет ли Москва использовать Турцию и особенно турецкий финансовый сектор для преодоления западных санкций, введенных после начала российской операции на Украине. «Совершенно очевидно, что Россия станет использовать Турцию и особенно финансовый сектор для преодоления западных санкций, введенных после операции на Украине. Еще один редкий для России вариант — Дубай. Если Западу удастся отрезать Москву от финансовых потоков, рынков и торговли, ему нужен четкий подход к Турции. Поэтому Запад должен однозначно выполнить следующие условия Анкары: о нарушении санкций будет сообщено и приняты меры; нарушители санкций должны подвергаться разрушительным вторичным санкциям; Западу следует предоставить финансовую поддержку Турции для соблюдения санкций», — написал Эш.

«Наша надежда на прекращение огня еще немного возросла»

Согласно Haberrus, продолжается дипломатическое посредничество Турции между Россией и Украиной. Анкара, которая после начала специальной военной операции на Украине не присоединилась к санкциям западных государств, сохраняет свой нейтралитет и в то же время занимается челночной дипломатией. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в результате визита на Украину и в Россию надежды на прекращение огня еще немного возросли. Глава турецкой дипломатии встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во Львове, куда он отправился после Москвы, чтобы обсудить напряженность между Россией и Украиной. Чавушоглу рассказал во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой, что проинформировал Кулебу о вопросах, вынесенных на повестку дня в Москве, и своих впечатлениях. Глава МИД Турции также отметил, что Киев предложил Анкаре занять роль одного из гарантов возможного соглашения с Москвой и что Россия не возражала против этого.

Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции Министерство иностранных дел Турецкой Республики

Коротко о других новостях. Великобритания объявила, что предоставит крупнейшее в своей истории экспортное финансирование инфраструктуры для линии высокоскоростных поездов между Анкарой и Измиром. UK Export Finance (UKEF) предоставит кредит в размере 2,1 миллиарда евро на дорогу протяженностью 503 километра.

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