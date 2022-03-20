Донецк, 20 марта 2022, 14:24 — REGNUM ВСУ выпустили 6 мин калибра 120 мм по населенному пункту Александровка. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.06 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 и 152 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм