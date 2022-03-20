Нижневартовск, Югра, , 14:19 — REGNUM В Югре за дискредитацию Вооруженных сил России к административной ответственности привлечены двое жителей Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, 23-летний вартовчанин разместил в качестве заставки к своему профилю в популярном мессенджере изображение дискредитирующего содержания и публично объяснял неограниченному количеству пользователей значение картинки.

Другой, 34-летний житель Нижневартовска, в сообществе социальной сети под постом о специальной операции на территории Украины разместил негативный комментарий, дискредитирующий действия Вооружённых сил России.

В отношении двух этих мужчин составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Правонарушителям назначены штрафы в размере 40 тыс. рублей.