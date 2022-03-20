Белгород, 20 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Главный городской каток на Соборной площади в Белгороде завершает сезон 20 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Для любителей коньков подготовлены специальные мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Каток

Так, с 18:00 на катке состоится арт-шоу и эксклюзивная картина на льду, выступление музыкальной группы. Для гостей разыграют сувенирную продукцию.

На следующей неделе начнутся работы по демонтажу катка. Откроется ледовая площадка снова в декабре 2022 года.

Крытый каток на Соборной в Белгороде площадью более двух тысяч квадратных метров открылся в декабре 2021 года. За время работы его посетили около 98 тысяч человек.