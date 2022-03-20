Москва, , 14:10 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции.

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«Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции. Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в МИД России», — отмечается в сообщении.

19 марта в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные написали на памятнике «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) желтой краской.

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