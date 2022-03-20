Москва, 20 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Агент 22-летнего центрального защитника московского ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии U23 Бруно Фукса Стефано Кастанья объяснил отсутствие футболиста в заявке «красно-синих» на матч 22-го тура РПЛ с «Рубином».

ФК ЦСКА

«У Бруно Фукса небольшая мышечная травма, больше нет никаких проблем», — цитирует Стефано Кастанью издание Sport24.

В текущем сезоне Бруно Фукс принял участие в семи матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну красную карточку. Суммарно на поле бразилец провел 270 минут.

Бруно Фукс выступает за ЦСКА с 25 августа 2020 года после перехода из бразильского «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.