Москва, 20 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Ровно 30 лет назад (20 марта 1992 года) Законом Российской Федерации «Об установлении звания Герой Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — медали «Золотая Звезда» было учреждено и введено в действие высшее почётное звание страны — Герой Российской Федерации.

Admobninsk.ru Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов

Данное высокое звание присваивается Президентом Российской Федерации «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Удостоенным этой высшей степени отличия вручается медаль «Золотая звезда» (имеет колодку цветов национального флага, чем и отличается от прежней Звезды Героя Советского Союза), грамота и удостоверение о присвоении звания Героя Российской Федерации.

Впервые звание Героя РФ было присвоено 11 апреля 1992 года лётчику-космонавту Сергею Крикалёву, совершившему космический полёт длительностью 312 суток на орбитальной станции «Мир», и генерал-майору авиации Суламбеку Осканову (посмертно) за подвиг при исполнении воинского долга.

«Символично, что эта круглая дата совпала с тем непростым временем, когда очищение Украины Россией от нацизма, защита нашей страны и Европы от государства, превращённого в бандитский и террористический анклав, дают каждый день примеры героизма и самопожертвования. Когда воскресают образы героев минувшей войны, защищавших страну и народ от нацизма, погибавших за то, чтобы мы были свободны и сами определяли, как жить, о чем думать и говорить», — отмечает в своём телеграм-канале известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он также напомнил, что только за последние несколько недель восемь человек удостоены Звезды Героя. Семеро — Героя России, а один одновременно стал героем и ДНР, и России.

Среди них командир танка старший сержант Юрий Нимченко. В ходе тяжелого боя экипаж Нимченко уничтожил три атакующих танка, сорвав наступление противника и на следующий день вышел победителем из боя с танковым батальоном.

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов стал первым пензенцем, награждённым за героизм в ходе спецоперации на Украине. Дивизион Панкратова прикрывал мотострелков от ударов авиации противника. Капитан сражался не только с самолетами, но и отразил атаки украинских диверсантов, уничтожил несколько вражеских «Байрактаров».

Майор Виктор Дудин сбил вражеский истребитель Су-27, а затем на земле уничтожил мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1», прорвав украинскую систему ПВО.

Алексей Бернгард во главе своего подразделения прорвал глубоко эшелонированную оборону, которую нацисты укрепляли восемь лет под Волновахой. Его 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота сражается в Мариуполе.

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Капитан Алексей Левкин из семьи потомственных военных, командир танковой роты, лично уничтожил два танка и три БМП противника, прикрыл отход боевых товарищей, обеспечил вынос раненых. В общей сложности танкисты капитана Левкина уничтожили восемь танков и три БМП.

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Десантник старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов стал Героем приняв бой с превосходящими силами врага, был тяжело ранен, но продолжал вести огонь до последнего патрона. Попав в окружение, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков гранатой, повторив подвиг летчика Романа Филипова.

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Танк командира роты старшего лейтенанта Антона Старостина в ходе захвата переправы в числе первых ворвался на мост, чем обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. На следующий день танковый батальон врага предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Старостина уничтожил восемь БТР и десятки вражеских солдат. По танку Старостина ударила ракета, Антон получил контузию, но из боя не вышел, напротив, сжег еще два атакующих танка. Командир батальона «Спарта» Владимир Жога был удостоен званий Героя ДНР и Героя РФ. Он прикрывал собой эвакуацию женщин и детей.

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«Пока вы читаете этот текст, на полях сражений рождаются новые герои. Способность к героизму и самопожертвованию в крови у нашего народа. Именно это качество всегда, на протяжении столетий обеспечивало победы нашего оружия. Обеспечит и сейчас», — подчеркнул Владимир Соловьев.

Неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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