Москва, , 14:00 — REGNUM Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, сообщили 20 марта в пресс-службе партии.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

В пресс-службе ЛДПР добавили, что Жириновский продолжает лечение и реабилитацию.

Ранее 20 марта телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщил об ухудшении состояния Владимира Жириновского. Отмечалось, что врачам пришлось вновь ввести политика в искусственную кому.

Бессменный лидер ЛДПР госпитализирован в начале февраля 2022 года из-за вызванных COVID-19 осложнений. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введён в медикаментозный сон. В марте сообщалось об улучшении состояния Жириновского.

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