Тверь, 20 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Пожилая женщина погибла в результате пожара в Тверской области утром 20 марта, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Пресс-служба СУ СКР по Тверской области На месте пожара

Тело женщины 1949 года рождения было обнаружено при тушении пожара, возникшего в частном жилом доме в деревне Косово Краснохолмского района.

По факту гибели женщины следственные органы начали проверку. Опрошены очевидцы пожара. Также назначены пожарно-техническая экспертиза для установления причины пожара и судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионерки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульской области 19 марта произошло два пожара в жилых домах с гибелью людей.