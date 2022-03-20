Ханты-Мансийск, , 13:57 — REGNUM В Югре перед судом предстанет житель Ханты-Мансийска, который сбил полицейского во время задержания. Мужчина годами скрывался от правосудия. Его обнаружили в сентябре 2021 в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Нападение на полицейского произошло ночью 22 мая 2017 года. По версии следствия, обвиняемый, желая избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался сбежать от инспекторов патрульно-дорожной службы. Полицейский, препятствуя побегу, встал на подножку водительской двери. Обвиняемый, увеличивая скорость во время движения, столкнул правоохранителя на проезжую часть. Инспектор ДПС получил травмы. Обвиняемый скрылся из города.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Беглеца нашли лишь спустя четыре года.

Обвиняемый в ходе следствия частично признал вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области водитель автомобиля 16 марта наехал на сотрудников полиции.

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